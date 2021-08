Une caravane de solidarité comprenant des aides au profit des familles sinistrées des incendies de forêts a pris départ, jeudi, de Sidi Bel-Abbès en direction de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cette caravane comprend des denrées alimentaires, des médicaments, des matelas, du matériel de stérilisation pour prévenir le coronavirus et d'autres équipements, collectés par les citoyens et les associations locales après le lancement des campagnes de solidarité sur les réseaux sociaux et qui ont suscité un large écho de la part des habitants.

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani, qui a supervisé cette opération d'envoi des aides et des dons, a déclaré que cette initiative caritative reflète les valeurs de solidarité et de cohésion entre le peuple algérien.

Il a salué la contribution des bienfaiteurs dans cette opération qui sera suivie dans les prochains jours vers d'autres zones touchées par les feux de forêts.

Des citoyens, individuellement ou en groupes, des associations locales ont afflué ont pour récolter les dons au niveau de leur siège et l es remettre aux points de collecte, ouverts au niveau des quartiers de Sidi Djillali, Sidi Yacine et au niveau de la rue Abbane Ramdane, au centre-ville.