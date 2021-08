Le Croissant Rouge algérien (CRA) a redoublé d’effort pour venir en aide et soulager les familles sinistrées dans la wilaya de Tizi-Ouzou, embrasée par des incendies sans précédant, apprend-on de son secrétaire général, Ahmed Mizab.

M. Mizab, rencontré à Tizi-Ouzou, affirme à l’APS que « dès le premier jour de cette catastrophe environnementale, 340 tonnes de denrées alimentaires ont été acheminées vers la région». «Les comités de wilaya du CRA ont pris le relais et les aides arrivent massivement à Tizi-Ouzou », dira-t-il.

M. Mizab a assuré qu « en plus des aides alimentaires, médicaments, tentes et couvertures, le CRA a créé trois dépôts de distribution d’aides aux familles sinistrées dans la wilaya, ajoutant que trois points ont été érigés en centres de santé d’urgence, dotés de médecins et de paramédicaux, dont un point à Larbaa N’ath Iraten, la localité la plus touchée par les feux.

Le nombre des morts des incendies déclarés lundi dans la wilaya de Tizi Ouzou s'est alourdi avant-hier mercredi à 49 civils et plus de 20 militaires, selon le Procureur général près la Cour de Tizi Ouzou, Abdelkader Amrouche.