Le club sportif amateur (CSA) "Running club Oran" a procédé à une campagne de volontariat pour prévenir les risques d'incendies, portant sur le nettoiement de la forêt "El Menzah" (ex-Canastel) en y enlevant notamment des pneus usés et tout objet inflammable, a-t-on appris de la direction de cette formation spécialisée en athlétisme. Cette opération qui s’est déroulée vendredi, a permis de collecter une quantité appréciable en pneus usagés et autres objets jetés dans cet espace forestier et qui constituent un vrai risque d’incendies, précise-t-on de même source. "Il faut s'y mettre à l'avance. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Ceci est un message à toute personne qui s'entraîne ou se balade à la forêt d’El Menzah, essayez à chaque fois de faire sortir tout objet inflammable, néfaste pour l’environnement et pour la forêt", a lancé un membre du club, fondé il y a quelques années seulement et qui participe régulièrement aux championnats régionaux et nationaux de cross en particulier. Cette initiative intervient dans la foulée des incendies meurtriers qui touchent les espaces forestiers dans plusieur s wilayas du pays depuis quelques jours, souligne-t-on. Outre son programme de préparation dédié à ses athlètes, le "Running club Oran" a l’habitude d’organiser des séances d’entrainement ouvertes au grand public chaque vendredi au niveau de la forêt "El Menzah" et qui attirent une grande foule de spectateurs, souligne-t-on.