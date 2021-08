La Bourse de New York a conclu vendredi sur une faible hausse qui a permis au Dow Jones et au S&P 500 de boucler leur 4e record de la semaine.

Selon des résultats définitifs, le Dow Jones a terminé sur un progrès de 0,04% à 35.515,38 points, un nouveau record après celui de la veille, tout comme pour l'indice élargi S&P 500 à 4.468,00 points (+0,16%).

C'est le 48e record de l'année pour cet indice, le plus représentatif du marché américain. Le Nasdaq, à coloration technologique, a avancé de 0,04% à 14.822,90 points. Sur la semaine, la hausse des principaux indices est modeste, malgré l'empilement spectaculaire de records eux-mêmes obtenus en dépit des inquiétudes liées à l'expansion du variant Delta du Covid-19. Le Dow Jones a avancé de 0,87% et le S&P de 0,64% sur la semaine. Le Nasdaq est en repli de 0,09%. "Les actions se sont échangées dans une fourchette étroite vendredi alors que les investisseurs ont digéré les informations sur les résultats de sociétés mais aussi les indicateurs économiques", ont souligné les analystes de Wells Fargo.

Sur le front macro-économique, l'enquête préliminaire de l'Un iversité du Michigan sur la confiance des consommateurs en août, diffusée en milieu de matinée, a jeté un froid.

Le baromètre s'est établi à 70,2 points se détériorant de 13,5% par rapport à juillet. Cette chute est une des plus sévère en 50 ans pour cet indice.

Si les consommateurs s'inquiètent "à juste titre d'une éventuelle baisse des performances de l'économie au cours des prochains mois", cette chute "reflète aussi une réaction émotionnelle, principalement due aux espoirs déçus quant à la fin prochaine de la pandémie", a indiqué Richard Curtin, chef économiste chargé de l'enquête mensuelle, très suivie par les marchés. Signal positif en revanche, l'indice des prix à l'importation pour juillet, publié par le ministère du Travail avant l'ouverture, s'est affiché moins fort que prévu (+0,3% au lieu de +1,1%). C'est la plus faible augmentation des prix à l'importation depuis novembre.

"C'est un signe que l'inflation fait peut-être une pause en ce qui concerne l'importation d'inflation de l'étranger", a souligné Peter Cardillo de Spartan.