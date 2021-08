La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a assuré, jeudi dans un communiqué, avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement continu en produits pétroliers notamment dans les wilayas touchées par les incendies de forêts.

"Suite aux incendies survenus dans certaines wilayas du pays, notamment dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Bejaïa, Naftal tient à assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir un approvisionnement continu en produits pétroliers à travers l'ensemble du territoire national ainsi que des deux wilayas suscitées", est-il indiqué dans le communiqué.

Naftal souligne également que toutes ses équipes étaient mobilisées "de jour comme de nuit" pour répondre favorablement aux besoins des citoyens en carburant et en GPL.