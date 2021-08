La lutte contre les incendies qui ravagent la wilaya de Bejaia depuis lundi a été renforcée jeudi par 2 canadairs qui ont entamé l'opération d'extinction au niveau de la région de Toudja, au Nord-ouest de la wilaya, a indiqué jeudi la cellule de communication de la wilaya. Un autre appareil en provenance de la Grèce est, également, attendu dans les prochaines heures pour contribuer à ces opérations d'extinction, ajoute la même source. La protection civile a, à cet effet, adressé via la radio locale et les réseaux sociaux des consignes de sécurité aux citoyens pour se prémunir au passage de ces avions dont les réservoir contiennent un volume très élevé d'eau. "Le largage d'eau qui se fait à quelques mètres du sol peut entrainer de grave blessures" avertit la protection civile qui recommande aux gens de se cloitrer chez eux ou le cas échéant, "se mettre dans un endroit sûr en position couché, la tête protégée", à leur passage. Depuis mercredi, 2 hélicoptères, l'un de la protection civile et un autre de l'Armée populaire nationale (ANP) étaient déjà engagés dans la lutte contre ces incendies qui embrasent la wilaya depuis lundi. De son côté, la conservation locale des forêts a indiqué que 3 nouveaux incendies ont été enregistrés jeudi à travers les localités d'Adekar, Aokas et Boukhlifa, selon le chargé de communication de cette direction locale qui souligne que "la partie Nord de la wilaya est la plus touchée par ces incendies".