Le milieu offensif de l'USM Alger, Abdelkrim Zouari, a prolongé son contrat pour deux saisons, soit jusqu'en 2023, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, jeudi sur sa page officielle Facebook.

Libre de tout engagement depuis juin dernier, Zouari (32 ans) avait rejoint le club algérois en décembre 2018 pour un contrat de deux ans et demi, en provenance de l'USM Bel-Abbès, avec laquelle il avait remporté la Coupe d'Algérie 2018.

Contacté par le MC Alger et l'ES Sétif, le natif de Saïda a préféré poursuivre son aventure avec les «Rouge et Noir», lui qui détient des statistiques plaidant en sa faveur avec un bilan de 7 buts et 10 passes décisives, à trois journées de la fin du championnat.

En revanche, le club algérois pourrait perdre les services de l'attaquant Zakaria Naïdji, dont le prêt de six mois, en provenance du Paradou AC, expire en septembre prochain.

Le PAC aurait privilégié l'option d'un transfert à l'étranger pour le meilleur buteur de la saison 2018-2019 (20 buts).

Au terme de la 35e journée de Ligue 1, l'USMA pointe à la 4e place au classement avec 62 points, à une longueur de la troisième place occupée la JS Saoura et à huit points du leader le CR Belouizdad.