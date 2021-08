La sélection algérienne masculine de tennis a perdu vendredi face à l'Egypte (3-0), au Caire pour le compte de la 3e et dernière journée de la poule A en Coupe Davis (Groupe III/Zone Afrique) Le premier match de la rencontre a été remporté par Amr Asrawy devant le jeune algérien Youcef Rihane 6-4, 7-6(3), tandis que Mohamed Nazim Makhlouf est tombé face au N1 égyptien Mohamed Safwat 6-3, 6-3.

En double, la paire algérienne composée de Mohamed Amine Aissa Khelifa-Aymen Ali Moussa est tombée devant le duo égyptien Adham Gaber-Sherif Makhlouf (0-6, 4-6). Il s'agit de la seconde défaite de suite pour les Algériens après celle concédée jeudi lors de la deuxième journée face au Bénin (2-1). Désormais, l'Algérie perd tout espoir de jouer les play-offs en vue d'une éventuelle d'accession vers le World groupe 2 en 2022.

L'Algérie se contentera de disputer les matchs de classement selon les résultats de la poule B. Cette dernière regroupe le Kenya, le Mozambique, le Ghana et le Rwanda. En terres égyptiennes, les couleurs nationales sont défendues par Mohamed Nazim Makhlouf, Youcef Rihane, Mohamed Ami ne Aïssa Khelifa et Aymen Ali Moussa, tandis que Noujeim Hakimi assure le capitanat d’équipe. Les leaders et dauphins de chaque poule joueront directement les play-offs pour déterminer les deux nations qui accéderont au Groupe II, zone Europe - Afrique, en 2022. La Coupe Davis est un tournoi mondial de tennis masculin disputé par les équipes nationales.