Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en garde, jeudi, contre les tentatives d'atteinte à l'unité nationale et toute exploitation de drames et crises pour envenimer la situation et semer la discorde entre les enfants de la patrie.

Dans une allocution adressée au peuple algérien, suite au déclenchement des feux de forêt dans nombre de wilayas ayant fait plusieurs victimes, civiles et militaires, le Président Tebboune a jugé primordial de mettre l'unité nationale à l'abri de toute tentative malveillante, mettant en garde contre "les profiteurs d'occasions pour semer la discorde".

"L'Etat algérien est indivisible, il en est de même pour le peuple", et l'affaire de l'unité nationale "est tranchée", a-t-il souligné, assurant que "toutes les voies possibles" seront épuisées pour barrer la route aux parties désirant attenter à cette union.

Ceux qui profitent de cette tragédie que traversent des wilayas entières pour "envenimer la situation et tenter de séparer entre l'armée et le peuple et entre le peuple et l'Etat", doivent savoir, affirme le chef de l'Et at, que "ce sont les citoyens honorables qui ont soutenu les services de sécurité pour mettre la main sur des suspects".

Il a en outre mis l'accent sur la nécessité de préserver l'unité nationale, estimant que toute velléité d'y porter atteinte "est un crime en soi", avant de rappeler que cette question demeure "une chose sacrée".

Concernant le décès du jeune à Larbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), suite à des soupçons de son implication dans les feux de forêts qui ont ravagé la région, le président de la République a souligné que seule la Justice était habilitée à établir les faits dans cette affaire.

Et de mettre en garde qu'"il convient de ne pas exploiter cette circonstance, ni de tomber dans le piège de deux organisations terroristes qui tentent de porter atteinte à l'unité nationale".