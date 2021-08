L’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC) a présenté, jeudi, "ses sincères condoléances" aux familles des victimes des feux de forêts parmi les civils et les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), les qualifiant "d’actes criminels" ciblant le pays et le peuple.

"En cette douloureuse épreuve qui a frappé plus de 14 wilayas avec le déclenchement de graves incendies qui ont fait des victimes parmi les braves enfants du peuple algérien, entre civils et membres de l’ANP dans les wilayas de Tizi Ouzou, Sétif et Béjaïa, nous dénonçons et condamnons ces actes criminels ciblant le pays et le peuple", a souligné le secrétariat national de l’ONEC dans son communiqué.

L’Organisation s’est également inclinée "à la mémoire des citoyens et des membres de l’ANP victimes de ce douloureux sinistre", et présenté ses condoléances "les plus attristées à l’Armée nationale populaire et aux familles des victimes".

"En cette pénible circonstance qui a éprouvé notre pays en cette conjoncture difficile et exceptionnelle, le secrétariat national appelle tous ses cadres et directions de wilaya à participer aux élans de solidarité au niveau de leurs wilayas comme ils l’avaient fait au début de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à se mobiliser aux côtés de nos institutions nationales, notamment l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), en ces circonstances difficiles pour faire face aux ennemis du pays des martyrs aussi bien à intérieur et qu’à l’extérieur.