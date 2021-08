Les services de la Protection civile ont enregistré 105 foyers d’incendie depuis lundi dernier dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué un responsable à la direction générale de ce corps constitué.

Lors d’un exposé donné à l’occasion de la visite du le Premier ministre et ministre des Finance, Aïmene Benabderrahman, accompagné d’une importante délégation ministérielle, le même responsable a précisé que ces feux qui ont touché le tiers de la wilaya ont été signalés à travers 16 communes comptant environ un total de 500 000 habitants.

Pour faire face à cette catastrophe environnementale, le même responsable a indiqué que, outres les moyens locaux de lutte contre les incendies, la protection civile a mobilisé 12 colonnes mobiles dont deux de l'unité nationale.

Le Premier ministre a observé a propos de ces incendies, dont les départs ont "eu lieu simultanément dans des zones bien choisies et à la seconde près, sont d’origine criminelle, à l’image de ceux qu’a connus récemment la wilaya de Khanchela".

Il a assuré que "l’Eta dispose de moyens scientifiques et techniques qui ont démontré que ces incendies sont d’origine criminelle". Le Premier ministre, ministre des Finances, est arrivé dans la matinée à Tizi-Ouzou, à la tête d'une importante délégation ministérielle, pour s'enquérir de la situation de cette wilaya en proie depuis lundi à des incendies ravageurs.

M. Benabderrahmane est accompagné des ministres de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, et des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni (Bien Karim Hasni), de la Santé Abderrahmane Benbouzid et de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

Le nombre de morts causé par ces incendies dans la wilaya de Tizi Ouzou s'est alourdi hier mercredi à 49 civils et plus de 20 militaires, selon le Procureur général près la Cour de Tizi Ouzou, Abdelkader Amrouche.