Des hélicoptères de type MI26, relevant des Forces aériennes, ont été mobilisés par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Bejaïa, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des efforts continus pour l'extinction des feux de forêt dans les wilayas de Tizi-Ouzou en 1ère Région militaire et Bejaïa en 5ème Région militaire, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères de type MI26, relevant des Forces aériennes, pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles", précise la même source.

"Ces hélicoptères se caractérisent par une immense charge utile et une grande efficacité sur le terrain, notamment dans les reliefs difficiles et les conditions météorologiques compliqués causées par les incendies", relève le communiqué, soulignant que "l'engagement de ce type d'hélicoptères constitue un grand appui à l'action des détachements de l'ANP sur le terrain, aux côtés des services de la Protection civile, pour venir à bout des feux dans les différentes zones forestières et villages sinistrés".

"En sus des hélicoptères déployés pour cette opération, tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers pour ouvrir les pistes dans les zones inaccessibles et freiner l'avancement des incendies", affirme la même source, assurant que "l'opération se poursuivra jusqu'à l'extinction totale des incendies".