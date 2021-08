Plus de 104.000 personnes ont reçu au moins la première dose du vaccin contre la Covid-19 dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, jeudi, du directeur local de la santé et de la population, Toufik Mohamed Khelil.

Ce responsable a souligné que 89.880 personnes ont reçu jusqu’au 10 août en cours leur première dose du vaccin alors que 14.909 autres ont reçu la deuxième dose dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus.

L’opération de vaccination s’effectue au niveau de 104 structures dont 63 espaces publics (hors secteur sanitaire) et se poursuit actuellement de manière organisée. La wilaya dispose d’un stock de 40.000 doses de vaccin.

S’agissant de la situation épidémiologique, le même responsable a déclaré que la moyenne de cas confirmés parmi ceux suspectés est en baisse cette semaine de l’ordre de 50 pour cent par rapport aux semaines écoulées.

Une baisse des cas hospitalisés au niveau des trois services Covid-19 de la wilaya, avec de moins de 90 cas pris en charge.

Par ailleurs, le DSP a fait savoir que les autorités de wilaya ont envisagé de faire face à toutes l es éventualités pour traiter les cas extrêmes.

Il s’agit entre autres de l’extension des services Covid aux hôpitaux de "Ernesto Che Guevara" du chef-lieu de wilaya, et " Hocine Hamadou" de Sidi Ali, et le recours à d’autres structures sanitaires en cas de nécessité. Un bloc d’une capacité de 100 lits est équipé au niveau de l’hôpital de 240 lits de Kharrouba (Mostaganem) pour être opérationnel comme quatrième service Covid-19, en cas de besoin sachant qu’il a été doté d’un générateur d’oxygène médical de 10.000 litres, rappelle-t-on.