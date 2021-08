Des équipes médicales spécialisées dans le traitement des brûlures sont mobilisées pour la prise en charge des victimes des feux de forêts enregistrés dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué jeudi à Tizi Ouzou le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, relevant que les établissements spécialisés à Alger avaient reçu à ce jour 28 personnes brûlées.

En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune concernant la prise en charge des sinistrées de cette catastrophe environnementale, tous les établissements spécialisés en brûlures ont été mobilisés pour accueillir les victimes, a déclaré M. Benbouzid à l'APS en marge de la visite du Premier ministre et ministre des Finance, Aïmene Benabderrahman en compagnie d'une délégation ministérielle à Tizi-Ouzou.

Le centre hospitalo-universitaire de Douéra d'Alger a accueilli 15 personnes brûlées, tandis que l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés, Pierre et Claudine Chaulet a accueilli 9 enfants brûlés, a détaillé le ministre faisant état de la mobilisation d'autres lits pour d'éventuels victimes.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait indiqué dans la matinée que le plus grand nombre de concentrateurs d’oxygène, importés par les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie de la covid-19, a été orienté vers Tizi-Ouzou, la wilaya plus touchée par les incendies qui ont fait 69 morts entre civils et militaires.