Une caravane de solidarité chargée de plus de 400 tonnes d’aides alimentaires et médicales en faveur des sinistrés des feux de forêts des différentes wilayas du pays, organisée par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, s'est ébranlée jeudi du Palais des expositions à Alger.

Organisée sous le slogan «Du Fellah au Fellah», cette opération s’inscrit dans le cadre de plusieurs caravanes lancées depuis mercredi à partir de la Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), sise au Palais des expositions vers les wilayas touchées par les feux de forêts en tête desquelles la wilaya de Tizi Ouzou.

La charge des aides expédiées mercredi est de plus de 550 tonnes. Dans une déclaration à la presse en marge du lancement de cette caravane, le président de la CNA, Mahmoud Yazid Hambli a fait savoir que ces aides avaient été collectées auprès des agriculteurs et des opérateurs économiques, en coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA), le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine et le groupe public LOGITRANS.

Selon le même responsable, cette caravane qui sera suivie par d’autres, est constituée des aides médicales nécessaires pour faire face à cette crise, en sus des matières de large consommation, des matelas et des couvertures.

Les aides comprennent également les aliments de bétails offerts par les offices spécialisés pour aider les éleveurs, a-t-il précisé. "Une fois les incendies circonscrits, des indemnisations en nature seront octroyées aux fellahs pour leur permettre de reprendre leurs activités notamment en ce qui concerne l'arboriculture et l'élevage", rassure M. Hambli.

De son côté, l’inspecteur général au ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Aissa Tahraoui, a mis en avant l’importance de ces opérations, saluant l’élan de solidarité des associations, des sociétés et des citoyens. Il a ajouté que les Pouvoirs publics continueront à assurer des aides au profit des citoyens sinistrés.