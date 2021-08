Une caravane de solidarité initiée par les vétérans des Scouts musulmans algériens (SMA) prendra le départ, jeudi soir, à partir d'Alger à destination de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes, pour acheminer des aides aux sinistrés.

Cette caravane, à laquelle participent des citoyens, des artistes et des influenceurs sur les réseaux sociaux, devra acheminer des aides aux sinistrés des feux de forêts enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes (produits alimentaires, eau minérale, literie, vêtements pour enfants, médicaments et autres), a constaté l'APS au siège du groupe El Islah sis au quartier de Bab El Oued (Alger).

Cet élan de solidarité vise à unifier les efforts pour apporter aide et assistance aux sinistrés des feux de forêts enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou et plusieurs autres wilayas du pays", a déclaré à l'APS le porte-parole des vétérans des SMA, Iloul Amine Abdelilah.

Suite aux feux de forêts enregistrés dans plusieurs wilayas du pays, particulièrement à Tizi Ouzou, qui ont engendré des pertes considérables, "une cellule de cr ise" a été installée au niveau national et des cellules régionales dans la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-il indiqué, précisant que les groupes des scouts ont été mobilisés au niveau national pour adhérer à l'élan de solidarité.

Dans un communiqué, les anciens SMA ont déploré la mort de civils et de militaires, tombés en martyrs, suite à ces feux de forêts, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder aux défunts Sa sainte miséricorde, les accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les Saints et de prêter patience et réconfort à leurs proches", souhaitant prompt rétablissement aux blessés".