Deux (2) personnes ont trouvé la mort, jeudi, dans un nouvel incendie qui s’est déclaré dans les régions de Chaabet Guitoune et Nefafeha dans la commune de Dehamcha (Nord-est de Sétif), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Agées de 42 et 46 ans, les deux victimes qui sont de la même famille, tentaient d’éteindre le feu qui s'est déclaré dans l’après-midi pour protéger leurs biens et leurs ruches avant d’être gravement brûlés par les flammes, a précisé à l’APS le chargé de communication de la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra.

Intervenus sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont tenté de secourir les deux victimes qui n’ont pas survécu à leurs brûlures importantes, a souligné la même source qui a ajouté que les services de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur place avant l’évacuation des dépouilles vers la morgue de l’hôpital de Beni Aziz (Nord-est de Sétif).

Selon le capitaine Ahmed Lamamra, l’unité d’intervention de la Protection civile des communes d’El Eulma et Amoucha poursuivent leur lutte contre cet incendie qui a pris de l’ampleur sous l’effet de la chaleur et des vents forts.

Dans le même temps, un autre incendie ayant ravagé des buissons et des broussailles s’est déclaré à Tazmilet dans la commune d’Ait Tizi (Nord de Sétif) au niveau des limites administratives de la wilaya de Bejaia, a fait savoir la même source qui a indiqué que l’unité de la Protection civile de Bouandas et les services des forêts luttent contre ce feu en attendant la venue en renfort de la colonne mobile de Sétif en présence du directeur de wilaya de la Protection civile.

La même source a relevé, dans ce contexte, que les efforts sont orientés actuellement vers la protection de dix maisons et de bâtiments avicoles contre les flammes.

Deux autres incendies sans gravité, enregistrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune d’Ain El Kebira et causant la destruction de trois (3) hectares de pins, de buissons et d’herbes, ont été totalement maîtrisés, a assuré par ailleurs le chargé de communication de la Protection civile.

A rappeler que les sapeurs-pompiers ont éteints, depuis lundi passé, six incendies dans plusieurs localités de la wilaya dont le plus important a été celui qui s’était déclaré dans la mechta Laadhama dans la commune d’Ain Sebt (Nord-est de Sétif) avant de s’étendre vers les mechtas voisines de Kenouidra, Zengrout, Kef Lehmar et Khelafa, c ausant la mort d’un octogénaire suite à de profondes brûlures notamment.