Une caravane de solidarité transportant des aides matérielles destinées aux familles sinistrées à la suite des incendies de forêts survenus dans la wilaya de Tizi Ouzou a été lancée, jeudi, de la ville de Tissemsilt.

Cette caravane, initiée par les autorités de wilaya, comporte de grandes quantités de denrées alimentaires, des fournitures médicales, de lits, d couvertures et autres fournitures, collectées par des associations humanitaire et social, des comités de quartiers et autres donateurs et bienfaiteurs, a expliqué le directeur local de l’action sociale et de solidarité par intérim, Baghdadi Abdiche.

La DAS a enregistré ces deux derniers jours un élan de solidarité de la part des associations pour soutenir les sinistrés de Tizi Ouzou.

Pour sa part, le wali de Tissemsilt a salué les efforts déployés par les citoyens et les bénévoles pour leur solidarité avec les familles sinistrées suite aux incendies ayant ravagé plusieurs régions de la wilaya de Tizi Ouzou.