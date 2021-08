Les éléments de la protection civile de la wilaya de Jijel, appuyés par la colonne mobile de la wilaya de Mila, sont parvenus à éteindre de nombreux incendies et poursuivent leurs efforts pour maîtriser 11 autres incendies à travers six (6) communes, a-t-on appris jeudi après-midi auprès de la direction locale de la Protection civile.

Selon la même source, les éléments de la protection civile accompagnés par ceux de la conservation des forêts, ainsi que des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et des citoyens volontaires ont pu, jusqu'à 14h00, circonscrire 11 incendies au niveau de sept communes, tandis 11 autres foyers demeurent actifs dans six communes après le déclenchement de deux nouveaux incendies.

La même source a souligné que l’incendie de la région d'El Bayada, celui de Amazit dans la commune de Chekfa, les deux incendies de Bouzeghar et Boufas (commune de Sidi Maarouf), ainsi que deux autres feux déclarés dans les régions d'Akhrouf et Ouled Larbi (commune d'El-Milia) ont été maitrisés.

Il en est de même également pour deux autres incendies dans la région de Dakara ( Tahir) et Chréa (Ziama Mansouria) et un dernier incendie à Bouazroune (El Kennar Nouchfi), a-t-on noté.

Les incendies toujours actifs sont localisés dans les communes de Texenna, Chekfa, El Milia, El Ancer, Settara et Djemaa Beni Habibi, et n'ont pas engendré de pertes humaines, selon la même source.