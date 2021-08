Le dollar s'affichait en léger recul face à l'euro vendredi, mais il a gagné du terrain sur la semaine dans un marché calme, les cambistes digérant plusieurs indicateurs récents.

L'euro prenait 0,10% face au billet vert, à 1,1743 dollar, mais reculait de 0,16% depuis vendredi dernier.

"La fin de la semaine a été calme pour les principales devises, le dollar continuant de s'échanger juste en dessous de ses récents sommets", a constaté Lee Hardmann, analyste de MUFG.

La monnaie européenne est coincée entre 1,1720 et 1,1750 dollar depuis mercredi soir. Le publication de l'indice CPI par le département du Travail mercredi, montrant une inflation qui ralentit aux Etats-Unis en juillet, "a au moins temporairement freiné la dynamique de hausse du dollar", a souligné M. Hardmann.

Le billet vert restait auparavant sur huit séances consécutives sans baisse face à la monnaie unique européenne.

Une inflation sous contrôle réduit la pression exercée sur la Banque centrale américaine (Fed) pour qu'elle durcisse prochainement sa politique accommodante. Si le dollar s'en tire honorablement depuis lundi, la semaine "a été décevante" pour la livre sterli ng, "malgré la confirmation d'un fort rebond de l'économie britannique au deuxième trimestre", note Michael Hewson, de CMC Markets.

Le PIB britannique s'est apprécié de 4,8% entre avril et juin grâce à la levée des restrictions sanitaires, mais des risques persistent avec notamment la poussée du variant Delta.

La devise britannique perdait vendredi 0,17% face à l'euro, à 85,09 pence, et 0,06% face au billet vert, à 1,3798 dollar.