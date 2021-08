Les ministres des Affaires étrangères de Turquie et de Libye ont présenté mercredi leurs condoléances au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, suite aux incendies déclarés dans plusieurs wilayas du pays faisant des victimes civiles et militaires.

"J'ai reçu des appels téléphoniques de la part des ministres des Affaires étrangères de Turquie et de Lybie, ainsi que du Conseiller principal du président du Conseil présidentiel libyen, qui ont présenté leurs condoléances aux familles des martyrs, civils et militaires, victimes de ces incendies", a écrit M. Lamamra sur son compte Twitter.

"Je prie Dieu Tout puissant d'entourer les victimes de Sa sainte miséricorde et de préserver notre pays de tout malheur", a-t-il ajouté.