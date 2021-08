Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont poursuivi, mercredi, aux côtés des services de la protection civile, leurs interventions dans plusieurs wilayas du pays à l'instar de Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa, Skikda, Jijel et Guelma, afin de maitriser les feux déclenchés dans les forêts et les zones ravagées, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il s'agit notamment de procéder à l'ouverture les chemins et les sentiers montagneux pour "permettre aux camions anti-incendie d'atteindre les localités sinistrées au niveau des régions forestières, et en freinant la progression des feux et leur propagation", a-t-on expliqué.

Les unités de l'ANP ont également œuvré à "évacuer les citoyens encerclés par les incendies et à leur prodiguer les premiers secours et les soins médicaux nécessaires", précise la même source.

L'ANP assure, en outre, qu'elle "ne ménagera aucun effort, dans le cadre de ses nobles missions humanitaires" et qu'elle "mettra à disposition tous ses moyens humains et matériels jusqu'à l'extinction définitive des ince ndies".