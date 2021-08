Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté mardi ses condoléances aux familles des 25 éléments de l'Armée, tombés en martyrs, après avoir sauvé plus d'une centaine de citoyens des flammes suite aux incendies de forêts déclarés dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou.

"J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction la nouvelle du décès de 25 éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), tombés en martyrs, après avoir sauvé plus d'une centaine de citoyens des flammes dans les monts de Béjaïa et de Tizi Ouzou", a tweeté le Président Tebboune.

"En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons à la mémoire des enfants vaillants de la patrie. Je présente mes condoléances aux familles des martyrs. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il ajouté.