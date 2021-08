Plusieurs wilayas du Centre du pays, font face, depuis hier lundi, à une multitude d'incendies ravageurs, déclenchés par des "mains criminelles", selon le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé mardi à Tizi-Ouzou, la wilaya la plus touchée par la catastrophe avec un bilan de 6 morts.

Les services de la Protection civile ont enregistré depuis hier, lundi, le déclanchement de 36 incendies au niveau de 18 wilayas, le Centre du pays étant le plus touché par le feux, à l'instar de Tizi OUzou (19 incendies), Bejaia, Bouira, Boumerdes et Médéa.

La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré, à elle seule, pas moins de 66 départs de feux à travers plusieurs localités, selon le conservateur local des forêts. Les zones les plus touchées, d'après le wali, sont Ouacifs/Ath Yenni, Larbaa n’Ath Irathen et Ain El Hammam.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est déplacé à Tizi-OUzou, en compagnie du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la F emme, Kaoutar Krikou, pour s'enquérir de la situation et présenter les condoléances du président de la République aux familles des six personnes tuées par les feux.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suit de près, depuis hier l’évolution de la situation au niveau de cette wilaya révolutionnaire", dira M. Beldjoud, rassurant que "si la wilaya aura besoin de moyens supplémentaires, en plus de ceux déjà déployés, l'Etat y répondra promptement".

M. Beldjoud a déclaré également que "des mains criminelles nourries de haine contre notre pays et voulant nuire à l’Algérie sont derrière les incendies".

Les habitants de plusieurs localités du versant Sud de Tizi-Ouzou (Ouacifs, Ath Yenni, Larbaa n’Ath Irathen, Ain El Hammam et Beni Douala), vivent depuis hier sous la menace des feux qui ont même atteint les habitations par endroits. Plusieurs familles ont été évacuées et forcées de quitter leurs habitations par crainte de la propagation des incendies soutenus par les températures caniculaires que connait actuellement plusieurs wilayas du pays.

Treize localités de la wilaya se sont retrouvées privées d'électricité suite à l'endommagement, par les incendies, de nombreux ouvrages électriques, selon la cellule de communication de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

Tizi-Ouzou, déploiement d'importants moyens

Cette situation apocalyptique a suscité la conjugaison de différents moyens humains et matériels, notamment ceux de la protection civile qui a mobilisé 596 agents et d’importants moyens matériels, selon le directeur locale de la protection civile le lieutenant-colonel Abdelhakim Chabour. Il s’agit entre autres, de 90 engins d’intervention qui viennent en appui à ceux de la direction locale de la protection civile qui a mobilisé tous ses moyens, de la colonne mobile ainsi que plus de 60 camions ravitailleurs en eau, ajoute le même responsable. Tizi-Ouzou a également reçu les renforts de 9 wilayas les plus proches ainsi que deux (02) hélicoptères, en plus de la mobilisation des moyens des différents services de la wilaya et des communes.

En outre, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont été dépêchés dès le déclenchement des incendies lundi dans le wilaya de Tizi-Ouzou, mais aussi de Bejaia, Jijel et Sétif pour éteindre les feux de forêt et évacuer les citoyens sinistrés. "Tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers, pour ouvrir les routes aux zones inaccessibles et freiner l'avancement des incendies", selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, a donné des instructions lors de la visite de la délégation ministérielle, pour la mobilisation d'une cellule de proximité pour apporter aide et assistance psychologique aux familles sinistrées.

Dégâts matériels dans d'autres wilayas du Centre

La wilaya de Bouira a enregistré, pour sa part, 10 incendies de forêts à travers plusieurs régions forestières, selon un bilan de la protection civile qui fait état de destruction de 20 hectares de broussailles et maquis, ainsi que près de 800 arbres fruitiers.

A Boumerdes, la protection civile a enregistré plusieurs départs de feux, signalant un seul incendie important à Ait Amara dans la commune de Timezrit, qui a endommagé deux hectares de broussailles et maquis.

Un constat similaire a été fait par le même corps constitué à Médéa, où on a enregistré cinq foyers d’incendies à El-Haoudine, Mihoub et Boghar. Ces incendies ont provoqué, jusqu’a présent, la destruction de dizaines d’hectares de couvert végétal, selon une estimation provisoire de la conservation locale des forets. La Wilaya de Béjaia, a enregistré, quant à elle, une dizaine d'incendies importants, selon la protection civile. Cinq (05) des grands incendies enregis trés en milieu végétal, ont été éteints alors que d'autres sont toujours en cours au niveau des localités de Tizi-Ougueni, Akham Oudjehli et Tala Hamdoun à Adekar, Akniss à Ait Smail, Iwrissen à Tizi Nberber, et d'autres de moindre envergure dans d'autres localités.