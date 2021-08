Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a ordonné mardi la mobilisation du CHU de Douéra et l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés, Pierre et Claudine Chaulet pour la prise en charge des victimes des feux de forêts déclenchés dans plusieurs wilayas, a indiqué le ministère sur sa page Facebook.

Plusieurs wilayas du Centre du pays, font face, depuis hier lundi, à plusieurs incendies ravageurs, la plus touchée étant Tizi Ouzou où plusieurs morts sont déplorés.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est déplacé à Tizi-Ouzou, en compagnie du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, pour s'enquérir de la situation et présenter les condoléances du président de la République aux familles des victimes.