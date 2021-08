Les populations de Bouira se mobilisent mardi pour venir en aide aux familles sinistrées à Tizi-Ouzou, où une grande série d’incendies de forêts menaçaient plusieurs villages, a-t-on constaté. Au chef-lieu de la wilaya, ce sont des groupes de jeunes bénévoles qui ont lancé une initiative pour collecter des aides sous forme de denrées alimentaires, de l’eau ainsi que des tantes et autres lingeries et autres matériels médicaux pour secourir les familles sinistrées.

Lundi soir et mardi matin, plusieurs familles d’Ath Ouacif, dans le sud de Tizi-Ouzou, ont fuis les incendies et les fumées pour se réfugier à Aswel près de Tikjda (nord-est de Bouira). Pris de panique, des femmes et des enfants ont été secourus sur place grâce à la mobilisation des populations de M’Chedallah, de Saharidj ainsi que d’Ahnif.

Le poste avancé de la protection civile de Tikjda est, lui aussi, intervenu pour apporter son assistance aux personnes blessées. "Une famille, composée de quatre membres, a été abritée au siège du centre avancé de la protection civile", a expliqué le chargé de la protection civ ile, le Sous-lieutenant Abdat Youcef. Par ailleurs, des appels pour l’accueil à domicile des familles sinistrées à Bouira ont été lancés sur les réseaux sociaux.

Hilal Toudert, un jeune volontaire d’Ath Mansour a pris l’initiative de collecter, en compagnie de ses camarades, des denrées alimentaires auprès des commerçants pour les transporter, en fin d’après-midi, aux villages de Tizi-Ouzou touchés par les incendies.

A Chorfa et Aghbalou, les citoyens sont à pied d’œuvre pour faire parvenir les aides aux familles sinistrées de Tizi-Ouzou. Une forte adhésion à ces actions de solidarité est enregistrée à Bouira, notamment à Ath Laksar, Ath Laâziz ainsi que Haizer, où des associations locales sont en train de collecter les dons et aides afin de porter secours aux familles endommagées par les incendies. "Nous sommes tous concernés par cette catastrophe. Nous devons être solidaires avec nos frères de Tizi-Ouzou. Plusieurs familles ont fuis leurs foyers menacés ou ravagés par les flammes", a indiqué Ahcen, un jeune activiste d’Ath Lakser.

Les citoyens du village d’Illyithen ont lancé aussi un appel pour recevoir les familles sinistrées de Tizi-Ouzou. "Nos maisons sont ouvertes pour accueillir nos frères et mères sinistrés de Tizi-Ouzou. Nous sommes là solidaires avec eux", a indiqué Mohamed Abbas . Celui-ci a dit disposer de deux maisons équipées pour recevoir les familles sinistrées.

Des cortèges de camions transportant des aides alimentaires et autres besoins ont déjà démarré à destination de Larbâ Nath Irathène et vers Azazga et Ain Lhamam ainsi qu’à Ath Ouacif pour soutenir les populations locales.