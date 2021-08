L'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA) a appelé mardi les autorités juridiques et sécuritaires à agir "fermement" à l'encontre des incendiaires ayant "attenté à la stabilité du pays, aux richesses naturelles et économiques et causé la mort à d'innocentes victimes".

Le Secrétariat exécutif de l'UGTA s'est élevé "avec tristesse et amertume contre les actes commis par les incendiaires qui ont déclenché simultanément et avec préméditation le feu dans les forêts au niveau de plusieurs wilayas notamment Tizi Ouzou", appelant les autorités juridiques et sécuritaires à "agir fermement et frapper d'une main de fer toutes les parties et mains internes stipendiées et étrangères conspiratrices ayant osé attenter à la stabilité du pays et aux atouts nationaux naturels et économiques, mis fin à la vie de citoyens innocents et asséché leurs sources de revenus".

L'UGTA considère les feux de forêts comme des "actes terroristes", auxquels il faudra faire face "moyennant des outils coercitifs exceptionnels et placer les zones forestières sous la haute surveillance des dispositifs de l'Etat", avec la nécessité d'appliquer les mécanismes d'urgence et des risques majeurs dès le début de la campagne de lutte contre les incendies.

Le Secrétariat exécutif de la Centrale syndicale a également salué la bravoure des agents de forêts et de la Protection civile et le courage des citoyens volontaires qui ont donné "le meilleur modèle de solidarité et d'entraide, en mettant leur vie en péril pour sauver celle des autres et en luttant contre les flammes".