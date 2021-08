Les services de la wilaya de Tlemcen ont alloué une enveloppe de 82 millions DA pour l’acquisition d’équipements d’oxygène à usage médical, a-t-on appris lundi auprès du secrétaire général de la wilaya.

Mounia Djamel a indiqué à l’APS que ce montant financier a été dégagé par les services de la wilaya, de concert avec l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), pour renforcer les hôpitaux de la wilaya en matériels dont des générateurs et les concentrateurs d’oxygène, dans le cadre des efforts déployés pour la prise en charge des malades atteints de la Covid-19.

Le même responsable a souligné que le travail est en cours actuellement pour accélérer l’opération d’acquisition de ces équipements, faisant savoir que la wilaya de Tlemcen reçoit quotidiennement 8.000 litres d’oxygène médical, qui sont distribués au centre hospitalo-universitaire de Tlemcen et aux établissements hospitaliers des communes de Sebdou, Maghnia, Remchi et de Nedroma qui a été spécialisé dans la prise en charge des malades de la Covid-19.

D’autre part, de larges campagnes de désinfection sont menées quotidienn ement dans les différentes places et structures publiques, notamment celles qui drainent le plus de public, parallèlement à l’opération de contrôle des locaux commerciaux et des véhicules de transports urbain pour veiller à l’application du protocole sanitaire sous peine de sanctions de fermeture des locaux et de retrait des permis de conduire en cas d'infractions aux mesures préventives sanitaires, a-t-on indiqué de même source.

Il a été procédé, également, à l’ouverture de plusieurs points de vaccination et l’organisation de campagne de sensibilisation pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination contre le coronavirus, en plus des caravanes de vaccination qui sillonnent les zones d’ombre et autres localités enclavées, avec la contribution de la société civile, a-t-on assuré.