Des établissements hospitaliers de Mostaganem ont été dotés, lundi, de nouvelles ambulances et des équipements médicaux dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de la Covid-19, a-t-on appris des services de la wilaya.

Dans ce cadre, le wali de Mostaganem Aïssa Boulahya a procédé à la remise de cinq ambulances équipées des moyens médicaux aux établissements hospitaliers et sanitaires de Mesra, Bouguiret, Achâacha, Ain Tédèlès et Ouled Mâalla.

Par ailleurs, 20 lits ont été distribués à ces mêmes établissements de santé un appareil de dépistage du virus a été acquis pour un montant de 9 millions DA. Les mêmes sources ont précisé que le wali de Mostaganem a indiqué qu’une dotation de 60 millions DA du budget de la wilaya a été affectée, dimanche, pour l’acquisition de stations de générateurs d’oxygène médical.

Ces équipements s’ajouteront aux 50 concentrateurs qui seront distribués aux trois services Covid-19 (Mostaganem, Sidi Ali et Aïn Tedélès) au cours de cette semaine.

Par ailleurs, en marge de la présentation du projet de réhabilitation de l’hôpital "Ernesto Che Guevara" du chef-lieu de wilaya, Aïssa Boulahya a indiqué que l’opération d’approvisionnement des trois services Covid-19 en oxygène médical se fait de manière organisée et quotidienne avec une disponibilité moyenne de 4.000 litres/jour.

Enfin, les autorités locales ont distribué, en marge de cette opération, trois bus de transport scolaire aux communes de Tazguiat, Ouled Mâalla et Souafliya.