Plus de 353.000 personnes ont reçu au moins la première dose du vaccin anti-Covid-19 à Oran, a-t-on appris de la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

Plus de 263.000 personnes ont reçu jusqu'à lundi la première dose du vaccin anti-Covid 19, tandis que plus de 90.000 autres ont en reçu la première et la deuxième doses, a indiqué la même source, notant toutefois "une baisse" de la cadence de vaccination ces derniers jours.

"Ces derniers jours, nous avons remarqué que les citoyens affluent sur les 215 centres de vaccination ouverts dans la wilaya mais pas avec la même cadence qu'auparavant.

Pour ce faire, nous avons décidé de se rendre chez le citoyen pour lui proposer la vaccination", a précisé à l'APS le chef de service de prévention, et chargé de communication à la DSP, Youcef Boukhari.

Actuellement près de 20.000 personnes reçoivent le vaccin quotidiennement, a-t-on indiqué, ajoutant que les besoins hebdomadaires de la wilaya d’Oran s’élèvent à 150.000 doses de vaccin anti-Covid 19.

Les autorités sanitaires locales ambitionnent de vacciner un million de personnes avant la mi-septembre prochain.