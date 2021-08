Le complexe Sider El Hadjar d’Annaba a mis un quota de 500 bouteilles de gaz, d'une capacité de 50 litres chacune, à la disposition de l'unité Lind Gaz Algérie de la wilaya d'Annaba pour leur réutilisation et leur remplissage en oxygène, afin d’en approvisionner les établissements sanitaires dédiés à la prise en charge des malades atteints de Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de l'administration du complexe.

Cette initiative est inscrite dans le cadre des efforts de solidarité menés par divers organismes et entreprises pour faire face à la pandémie de Covid-19 et répondre aux besoins des structures sanitaires en matière d’oxygène, très demandé en cette circonstance sanitaire exceptionnelle, a-t-on relevé.

Dans ce contexte, il a été procédé hier (dimanche) au transfert de ces bouteilles vers l'unité Lind Gaz dans la zone industrielle Pont Bouchet, dans la commune d’El Hadjar, pour procéder à leur nettoyage et leur habilitation selon les normes techniques en vigueur avant de les remplir en oxygène, a-t-on souligné, expliquant que ces bouteilles de gaz représentent un ancien stock exploité pour la soudure et autres activités productives du complexe El Hadjar.

La même source a ajouté qu’il sera procédé aussi à la vérification de ces bouteilles de gaz pour les rendre conformes aux normes techniques relatives à l’approvisionnement en oxygène à usage médical. D’autres part, le complexe Sider El Hadjar continue de fournir aux établissements de santé près de 5 000 litres d'oxygène liquide par jour, suivant un programme établi pour répondre à la demande en cette substance vitale et accompagner le secteur de la santé pour faire face à la pandémie de Covid-19, a-t-on conclu.