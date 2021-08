Des centaines de pompiers continuaient mercredi en Grèce de combattre d'énormes feux de forêt en Grèce, dont l'un fait rage depuis neuf jours, qui ont laissé des centaines de personnes sans toit et fait d'immenses dégâts.

Avec l'aide de renforts étrangers, les pompiers grecs sont toujours à l'oeuvre sur l'île d'Eubée et la péninsule du Péloponnèse (ouest), en terrain difficile.

"Je pense que nous pouvons dire que le front des incendies est lentement en train d'être maîtrisé", a déclaré à la télévision publique ERT Yiannis Kontzias, le maire d'Istiaia, une petite ville d'Eubée.

"Hier, nous avons vu la lumière du soleil pour la première fois depuis des jours", a-t-il ajouté, en référence aux énormes nuages de fumée qui recouvraient l'île. La situation était plus précaire dans la montagneuse région de Gortynia, riche en forêts denses et profonds ravins, dans le Péloponnèse.

Selon Christos Lambropoulos, gouverneur adjoint de la région d'Arcadie située dans le Péloponnèse, les secours concentrent leurs efforts pour éviter que le feu n'atteigne le mont Ménale, surmonté d'une épaisse forêt.

"Les villages n'ont pas l'air en danger pour le moment (...) mais les conditions changent d'heure en heure", a-t-il dit à ERT.

Trois personnes ont péri dans les incendies, survenus durant la pire canicule depuis des décennies en Grèce.

Plusieurs pays, dont des membres de l'UE, ont envoyé en renfort 21 aéronefs, 250 véhicules et plus de 1.200 pompiers.