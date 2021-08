Près de 29 ha de forêts et de broussailles ont été ravagés dans les incendies qui se sont déclarés à différents endroits de la wilaya de Sétif au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris mardi auprès des services de la Protection civile. Le chargé de communication de la Direction locale de ce corps constitué, le capitaine Ahmed Lamamra a indiqué, dans ce contexte, que les unités de la Protection civile sont intervenues lundi après-midi pour éteindre trois feux qui se sont déclarés dans les communes d’Ain Roua, Ain El Kebira et Bousselam au Nord de la wilaya à la faveur des températures élevées et des forts vents.

L’extinction totale des feux a nécessité la mobilisation des unités d’intervention des communes de Bougaâ, Bouandas et Ain El Kebira, de la colonne mobile de la wilaya ainsi que les services des forêts et des citoyens, a-t-il déclaré. Les efforts se poursuivent par ailleurs, selon la même source, pour maîtriser un autre incendie qui s’est déclenché lundi après-midi dans la mechta Laâdhama dans la commune d’Ain Sebt avant de se répandre vers les mechtas voisines de Nouidra, Zengrout, Kef Lahmar et El Khelafa. D’importants moyens ont été mobilisés pour éteindre ce feu qui a provoqué la mort d’un homme âgé de 86 ans et ravagé plusieurs dizaines d’hectares de broussailles, buissons, d’arbres forestiers et de vergers arboricoles, a-t-on précisé . Des actions sont en cours pour éteindre les derniers foyers de l’incendie déclaré sur le mont Youcef dans la commune de Guidjel (Sud de Sétif) avec le maintien de la surveillance pour éviter la reprise des flammes, a également fait savoir le capitaine Lamamra.Pour rappel, une superficie de 131,5 ha a été ravagée par les flammes entre le 1er juin et le 31 juillet dernier suite à 91 incendies enregistrés à travers la wilaya de Sétif. Ces incendies ont détruit 60 ha de champs céréaliers, 188,5 ha de chaume, près de 2.000 arbres fruitiers, 10.175 bottes de foin et 62 ruches d’abeilles sans toutefois faire de pertes humaines.