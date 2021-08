Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Souk Ahras sont intervenus mardi après-midi, pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans une forêt adjacente à la cité Ibn Rochd, au chef lieu de wilaya, a-t-on appris auprès des services de ce corps constitué. Les pompiers de l’unité principale de la Protection civile, ceux du poste avancé de la RN 16 ainsi que la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt, sont intervenus pour circonscrire le feu de forêt qui s'est déclaré non loin de cité, a indiqué le chargé de communication, le capitaine Reda Messai. La même source a également souligné que plusieurs foyers d’incendie se sont propagés dans la cité Ibn Rochd et Djebel Lahmar, tandis que les équipes de la Protection civile poursuivent leurs interventions sous la supervision du directeur local du secteur pour éteindre le feu et empêcher sa propagation. Relevant que quatre camions anti-incendie et 14 éléments de la Protection civile ont été mobilisés pour éteindre le feu, la même source a affirmé que des efforts sont également déployés pour protéger la population avoisinante et empê cher les flammes d'atteindre les zones résidentielles.