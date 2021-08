Huit (8) foyers d’incendie de forêts ont été enregistrés mardi après-midi dans la wilaya d'Annaba, dans les communes d'El Eulma, Cheurfa, Seraidi, El Bouni, Annaba et Berrahal, a-t-on appris auprès de la conservation de forêts. Les différents unités d'intervention et de lutte contre les incendies déployées sont parvenues à circonscrire un incendie dans la région d’El Ramda dans la commune de Seraidi et un autre à El Marouania (Berrahal), tandis les efforts se poursuivent pour circonscrire les flammes à Mekhalfa, Bir El Merdja, Bouguentas, Sidi Aissa et Ain El Chhoud dans les communes d'El Eulma, Oued El Aneb, Cheurfa et Seraidi, en plus de celle de Annaba, a précisé la cellule de communication de la conservation de forêts. Selon les données préliminaires de la conservation de forêts, les incendies déclarés dans la commune d’El Eulma sont plus dangereux dans les régions de Bir El Merdja et Mekhalfa en raison de l’extension de la zone du feu d'une part et l’avancée des flammes vers les groupements ruraux et les zones d’élevage. Dans le cadre du plan de lutte contre les incendies, tous les moyens d'intervention ont été mo bilisés en coordination avec les unités de la Protection civile, la conservation des forêts et les différents acteurs concernés par la lutte contre les incendies, a ajouté la même source.