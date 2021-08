Quatre incendies déclarés lundi à Blida ont été circonscrits la nuit de mardi à mercredi tandis que les efforts se poursuivent pour éteindre un autre à Ain Romana, ont indiqué mercredi les services de la Protection civile.

Quatre incendies déclarés aux localités de Tesli et Tazarine dans la commune de Bouguerra et à Souhane et Djebabra (est de la wilaya) ont été complètement éteints dans la nuit de mardi, a précisé la même source. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération à laquelle ont participé les agents de la protection civile, les services des forêts, les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale, des professionnels et les associations de chasse et d'environnement.

Selon les services de la Protection civile, les opérations d'extinction des incendies à Sidi Amour et Ain Romana se poursuivent, après que les flammes se sont propagées aux hauteurs de Tamesguida, entre Oued el Khemis et Oued El Had.