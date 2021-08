Les prix du pétrole étaient proches de l'équilibre mercredi après un début de semaine mouvementé, les investisseurs attendant les dernières données sur les stocks de brut aux Etats-Unis, publiées plus tard dans la journée, pour se positionner. Vers midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 70,67 dollars à Londres, en très légère hausse de 0,06% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre grappillait dans le même temps 0,03% à 68,31 dollars.

Les deux cours de référence du brut de part et d'autre de l'Atlantique avaient perdu aux alentours de 2,5% lundi avant de les regagner le lendemain.

Après la publication mardi d'une petite baisse - de l'ordre de 800.000 barils - des stocks de brut aux Etats-Unis par la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier dans le pays, l'American Petroleum Institute (API), les investisseurs attendent désormais les données de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), jugées plus fiables.

Publiés plus tard dans la journée, ces chiffres auront un effet sur les prix de l'or noir, sel on des analystes, "surtout si les stocks de pétrole brut et d'essence ne baissent pas comme prévu".

Le marché table sur un recul de 700.000 barils pour la semaine passée, selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, et de 2 millions pour ceux d'essence.