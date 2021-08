"West Side Story", version revisitée de la célèbre comédie musicale, ne reprendra pas ses représentations à la réouverture des théâtres new-yorkais, a annoncé lundi sa production, sans établir de lien avec la pandémie de Covid-19 qui a forcé Broadway à baisser le rideau pendant près d'un an et demi, ont rapporté des médias. "C'est avec grand regret que nous annonçons aujourd'hui que la version 2020 de West Side Story à Broadway ne reprendra pas", a déclaré la productrice du spectacle Kate Horton dans un communiqué, évoquant une "décision difficile et douloureuse".

Montée par le metteur en scène belge Ivo van Hove, qui lui avait fait subir une cure de jouvence inédite, "West Side Story" version 21e siècle donnait la part belle à une distribution beaucoup plus diverse que le spectacle initial et abordait des thèmes actuels tels que les violences policières ou le viol.

Cette comédie musicale avait démarré ses représentations en février 2020, un mois seulement avant que le Covid-19 oblige le monde de la culture américaine à fermer boutique. Les théâtres de Broadway, qui doivent rouvrir au mois de septembre, o nt annoncé qu'ils exigeront du public et de toutes les équipes d'être vaccinés d'ici là. "West Side Story" devrait néanmoins avoir le droit à une déclinaison moderne, cette fois au cinéma, avec Steven Spielberg à la manœuvre et une sortie prévue en salles en décembre.