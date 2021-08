Au moins neuf personnes ont trouvé la mort mardi lors de violents affrontements interethniques entre chouas et membres de l'ethnie Mousgoum dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, a-t-on indiqué mercredi de sources locales.

"Les violences qui ont commencé mardi dans le canton d'El-Birké, situé dans le département de Logone-et-Chari, ont fait six morts côté chouas et trois côté mousgoum.

Une dizaine de blessés ont par ailleurs été hospitalisés", a indiqué le maire de Logone-Birni, Abakar Brahim.

Selon des informations locales, ces affrontements ont été causés par un conflit territorial entre les éleveurs chouas et les pêcheurs de l'ethnie Mousgoum.

En mai, des violences entre chouas et membres de l'ethnie Kanuri dans le même département de Logone-et-Chari avaient fait un mort et cinq blessés.