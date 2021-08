La conférence sur le rôle de la mission de paix de l’ONU au Mali, dans la stabilisation du Sahel s’est ouverte mercredi à Alger, alors que la région fait face à une recrudescence des attaques terroristes dont la dernière a fait 51 morts au nord du Mali.

La conférence organisée par l’Algérie a vu la participation des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et du chef de la Minusma al-Ghassim Wane.

Arrivé mardi en Algérie, le chef de la Minusma a indiqué que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, allait s'ajuster sur le terrain pour parer au départ de la force française Barkhane.

Dans un rapport daté du 15 juillet, Antonio Guterres a recommandé d'augmenter la force de paix Minusma d'environ 2.000 casques bleus afin de mieux couvrir le centre du Mali et avec davantage de mobilité. La Minsuma qui est actuellement une des missions de paix de l'ONU les plus coûteuses et les plus dangereuses pour ses membres est autorisée jusqu'a présent à déployer au Mali jusqu'a 13.289 militaires et 1.920 policiers.