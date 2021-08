Le gouvernement malien s’engage à tenir les élections présidentielles et législatives, devant rendre le pouvoir aux civils, dans les dates prévues, en février et mars 2022 malgré les difficultés sécuritaires que connaît le Mali, a indiqué le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.

"Le gouvernement du Mali a réitéré à maintes occasions son engagement pour ce qui a été convenu notamment avec la Cédéao et dans la feuille de route de transition. Nous nous engageons à respecter ces échéances ", a déclaré M. Diop à la presse en marge d’une conférence tenue à Alger sur le rôle de la Minusma dans la stabilisation dans la région du Sahel.

"Nous souhaitons que tout le monde œuvre avec nous pour réunir les conditions nécessaires à la tenue de ces élections ", a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que "le gouvernement malien est décidé de jouer sa partition, et l’Algérie aussi va jouer sa partition et nous souhaitons que d’autres en fassent de même ", a déclaré M. Diop, reconnaissant toutefois les difficultés dans son pays, eu égard à la situation sécuritaire qui y prévau t.

Le chef de la diplomatie malienne a déclaré également être reconnaissant du rôle que " l’Algérie continue de jouer car les défis sont plus que jamais importants et la stabilité du Mali, c’est la stabilité de l’Algérie", a-t- il dit.