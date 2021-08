Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lundi, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'hégire 1443.

Dans un tweet sur son compte officiel, le président de la République a présenté au peuple algérien ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire, priant Dieu Le Tout Puissant de nous entourer de la grâce, de la bénédiction et des bienfaits, de lever la pandémie et de nous accorder santé et bien-être.

"Je prie le Tout-Puissant d'accorder Sa miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés et le rétablissement à tous les malades", a-t-il ajouté.