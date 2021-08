La place qu'occupe l'Algérie et son influence tant dans le continent africain qu'au sein de l'Union africaine (UA) a été mise en avant par le quotidien indépendant "Al Misri al Youm" qui a salué "le diplomate chevronné" Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger qui a récemment entrepris des initiatives visant à concilier les parties au conflit dans le dossier du Barrage de la renaissance.

"Ceux qui suivent la situation qui prévaut dans les Etats du continent noir savent ce que représente l'Algérie pour les Africains en général et savent qu'elle figure parmi les rares pays à avoir une influence tant dans le continent africain qu'au sein de l'Union africaine (UA)", a écrit Souleimane Djawdat dans un article intitulé "Lamamra...l'Homme et l'Etat" paru au quotidien indépendant "Al Misri Al Youm".

"'Tout un chacun sait que l'Algérie est l'un des pays du voisinage direct de la Libye...elle figure parmi les six pays qui entourent les territoires libyens", autant de facteurs qui justifient son implication dans le dossier du barrage de la renaissance, a-t-il poursuivi.

"La tournée effectuée par le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra à Addis Abeba, Khatoum et Le Caire, dans l'affaire du barrage de la Renaissance, est une première du genre... d'où son importance particulière", a écrit le quotidien, relevant "le background de cet homme à la tête de la médiation, faisant de lui une personnalité avec un savoir-faire en mesure d'honorer cette mission".

Rappelant que M. Lamamra, "le diplomate chevronné", a été pressenti pour le poste d'envoyé onusien en Libye après Ghassane Salamé, l'édition affirme que ce parcours "lui confère davantage de crédibilité dans son pays d'abord, puis en milieu diplomatique arabo-africain et international...".

Ce constat démontre que "l'Algérie est une partie intègre dans une affaire qui risquerait d'anéantir l'est du continent", et que "l'initiative de la médiation algérienne intervient au moment opportun... une initiative menée par une personnalité empreinte de tout un passé et consciente de la réalité".

Il s'agit également d'une initiative émanant d"'un pays qui a son poids au sein du continent", a conclu l'auteur de l'article.