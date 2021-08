Des renforts de la Protection civile de quatre wilayas sont arrivés, lundi, en fin de journée à Tizi-Ouzou pour participer aux opérations d’extinction des feux de forêts qui se sont déclaré, le même jour, dans plusieurs localités et ayant nécessité la mobilisation des moyens aériens , a-t-on appris de ce corps constitué.

Selon la même source, outre la mobilisation des moyens des unités et de la colonne mobile de la Protection civile de Tizi-Ouzou pour l’extinction de pas moins de 25 incendies dont 10 importants, qui se sont déclarés dans l’après-midi de lundi, la wilaya a également reçu des renforts de Boumerdes, Bouira, Bordj Bou Arreridj et de l’unité d’El Hamiz (Alger) et deux hélicoptères ont été mobilisé pour participer à ces opérations, a-t-on signalé.

Tous les moyens humains et matériels de la Protection civile, des forêts et d’autres directions, les APC ont été mobilisés pour maîtriser les feux et prêter main forte aux citoyens qui se sont également mobilisés pour la circonstance, a-t-on souligné.

En début de soirée les efforts se poursuivaient pour maîtriser ces feux, dont les plus grands se sont déclarés à Ait Toudert, Akbil, Abi Youcef, Ait Yahia, Draa El Mizan, Idjeur, Ifigha et Iflissen, Ouacifs et Ath Yenni, selon la cellule de communication de la protection civile qui a souligné que les incendies de Ouacifs et d’Ath Yenni sont les plus importants.