D’importants moyens matériels et humains sont déployés, depuis lundi, pour circonscrire les cinq foyers d’incendies, qui se sont déclarés, à travers les communes de El-Haoudine, Mihoub et Boghar, dans la wilaya de Médéa, et menacent de s’étendre vers des zones habitées, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Ces foyers d’incendies, localisés à "Khoukhda", "Ouled-Bahia" et la périphérie de la commune d’El-Haoudine, mais également au niveau du massif forestier de "Ahl-el-Kaf", dans la commune de Mihoub, et "El-Kerma", dans la commune de Boghar, ont provoqué, jusqu’a présent, la destruction de dizaines d’hectares de couvert végétal, selon une estimation provisoire de la conservation locale des forets.

Les unités d’intervention de la protection civile déployées sur le terrain tentent de maitriser ces foyers d’incendies et stopper leur propagation vers des zones habitées, a ajouté la protection, précisant que des éléments de la colonne mobile de lutte contre les incendies de forets ont été dépêchés, dès lundi soir, vers les massifs forestiers de "El-Haoudine", nord-est de Médéa, en proie à de violents incendies.