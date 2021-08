Les syndicats de l'Education nationale participant lundi à une réunion avec le ministre du département, Abdelhakim Belabed, ont affiché leur disposition à contribuer à la campagne de vaccination au profit des personnels du secteur, afin d'assurer une rentrée scolaire "calme et sans danger".

Dans une déclaration à l'APS, à l'issue de la rencontre, les syndicats ont indiqué que l'accent était mis sur "l'éventuel report de la prochaine rentrée sociale", affichant leur disposition à contribuer à la campagne nationale de vaccination anti-covid-19 au profit des personnels de l'Education, le but étant d'assurer une rentrée sociale calme et sans danger".

A ce propos, le président du Syndicat national des travailleurs de l'Education (SNTE), Abdelkrim Boudjenah a rapporté "la suggestion de reporter la rentrée au 1er octobre, pour permettre à un maximum de fonctionnaires de recevoir au moins la première dose".

Pour le SG de l'Union nationale du personnel de l'éducation (UNPE) affiliée à l'UGTA, Ferhat Chabekh, la prochaine rentrée scolaire "est tributaire des conclusions du Comité scientifique", en ce sens que la date fixée préalablement peut être maintenue si la situation sanitaire s'améliore. Le cas échéant, "il vaudrait mieux reporter ce rendez-vous".

Intervenant à cette occasion, le président de l'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri estime que "la date fixée par la tutelle demeure inchangée", toutefois, la décision finale revient au Comité scientifique.

M. Dziri a également exprimé la disposition des syndicats de jouer leur rôle dans la sensibilisation du personnel du secteur, avec les différents moyens disponibles en vue d'assurer la vaccination d'un plus grand nombre de fonctionnaires et de parvenir à une immunité collective et une protection pour tous".

De son côté, le Secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), Zoubir Rouina a affiché la disposition du syndicat de contribuer à la sensibilisation du personnel du secteur à la nécessité de se faire vacciner contre le nouveau Coronavirus, et ce en coordination avec les médecins.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE), Belamouri Laghlid a affirmé que cette rencontre était une occasion pour appeler la communauté éducative à "fédérer leurs efforts en vue d'un élan national et à la nécessité de se faire vacciner pour une immunité collective dans ce secteur qui s'apprête à accueillir 10 millions d'élèves qui pourront constituer un danger pour leurs parents en cette circonstance sanitaire".

M.Belamouri a en outre souligné la disposition des syndicats de contribuer "avec force" à la campagne de vaccination au profit du personnel du secteur de l'Education nationale.

Par ailleurs, ajoute-t-il, cette rencontre a été l'occasion pour aborder plusieurs dossiers pédagogiques et éducatifs liés à la rentrée scolaire, dont notamment le système de découpage pédagogique qui a prouvé son efficacité et a été salué par les parents d'élèves, en particulier durant la saison passée.

Evoquant les préoccupations des enseignants quant au manque d'encadrement, le président de la FNTE a affirmé que le partenaire social œuvrait à intervenir pour l'ouverture des postes d'emploi à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a entamé lundi des rencontres de "concertation" avec les syndicats du secteur, après celles tenues avec les associations des parents d'élèves, lors desquelles il a appelé les partenaires sociaux, dont 24 syndicats, à contribuer à la campagne de vaccination au profit du personnel du secteur afin de garantir une rentrée et une année scolaire "sécurisée", au vu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.