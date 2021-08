La deuxième étape des préinscriptions des nouveaux bacheliers qui n'ont obtenu aucun de leurs dix vœux a débuté lundi, en attendant l'annonce des résultats d'orientation le 16 août en cours.

Cette opération concerne 5745 candidats qui n'ont obtenu aucun des dix vœux au cours de la première étape des préinscriptions ainsi que les candidats qui n'ont pas été acceptés lors des entretiens de sélection.

Les procédures de préinscription pour la deuxième étape prévoient le traitement des nouveaux vœux des candidats, les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur et les moyennes d'accès aux spécialités choisies.

A noter que 71% des nouveaux bacheliers avaient été orientés, à l'issue de l'opération des préinscriptions, selon leurs trois premiers choix. Ainsi, 158.254 étudiants ont été orientés selon leur premier choix, soit 47,42% des inscrits, tandis que ceux orientés selon leur deuxième choix s'élèvent à 48.278 étudiants soit 14,47%, tandis que 30.642 bacheliers ont été orientés selon leur troisième choix soit 9,18%.

Concernant les étudiants orientés vers les grands domaines, les universités et les centres universitaires ont obtenu le plus grand quota avec 270.097 étudiants, soit 82,35% des étudiants orientés, tandis que 10.917 étudiants (3,33%) ont été orientés vers les classes préparatoires. Les branches des sciences médicales interviennent en 3e position en matière d'orientation d'étudiants avec 10.513 étudiants.

Près de 42.000 étudiants ont été orientés vers les établissements d'Enseignement supérieur à Alger, d'une hausse de 7.000 étudiants par rapport à 2020. Quelque 70.000 étudiants ont été orientés vers les wilayas adjacentes à Alger.

Concernant l'orientation des nouveaux bacheliers session juin 2021, elle a été effectuée sur la base de 6 choix au minimum et 10 au maximum, outre les inscriptions définitives à distance à travers le paiement électronique des frais d'inscription et le recours au relevé de notes électronique et aux informations sur l'état civil de l'étudiant via la carte d'identité.

Il s'agit également de l'annulation du certificat de non-imposition pour le dossier de la bourse où l'administration de l'université devra coopérer avec la direction des impôts pour la finalisation du dossier.