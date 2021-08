Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les tentatives d’atteinte à l’Armée nationale populaire (ANP) visaient à "déposséder les Algériens de la protection".

Lors d'une entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, diffusée dimanche soir, le président de la République a évoqué les tentatives d’atteinte orchestrées contre l’ANP par certaines parties qui visent à "déposséder les Algériens de la protection", animées en cela par le fait que l'Armée est la "protectrice de la cohésion nationale".

"L’ANP est l’épine dorsale de l’Etat algérien" a-t-il soutenu, ajoutant "ceci n’est pas nouveau mais remonte à l’histoire révolutionnaire du pays, c’est pourquoi elle est la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)". Elle est, poursuit-il, le "garant constitutionnel" de l’unité et la souveraineté du pays conformément à la déclaration du premier novembre. Les parties derrières ces tentatives "ne saisissent pas la nature de l’ANP, une armée populaire dans tous les sens du terme", a ajouté le Président Tebboune.

"Notre armée n ’est pas une armée de familles comme c’est le cas dans certains pays. En sus de représenter l’ensemble des régions de la patrie et toutes les catégories du peuple, c'est une armée hautement qualifiée qui s'est adaptée à la situation et consent des sacrifices pour protéger le pays", a soutenu le Chef de l'Etat. Il a également réfuté l'idée à laquelle certains s’attachent et propagent selon laquelle des officiers supérieurs se sont emparés des postes, précisant que ces officiers "assurent l’encadrement au sein de l'ANP".

Evoquant les slogans hostiles à l’institution militaire, le Président de la République a affirmé que "derrière ces slogans se cachent des personnes qui ont été désavouées par l'ANP lorsqu’elles voulaient prendre le pouvoir par la force". Il a fait observer, à cet égard, que les mêmes slogans des années 1990 qui sont réapparus récemment et sont les mêmes qui ont été adoptés par d'autres mouvements putschistes pour porter atteinte à l'unité nationale dans d'autres pays, y compris des pays arabes.

Ces slogans sont "creux", car "la majorité des Algériens restent cœur et âme avec l'Armée, tandis que la minorité restante ne représente que des parties qui n'ont pas trouvé ce qu'elles voulaient parce que l’ANP leur a fait barrage", a soutenu le Président Tebboune réaffirmant que le fait de viser l'ANP était "préméditée", car c’est "une Armée forte qui protège les frontières étendues de l'Algérie".