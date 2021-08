Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit dimanche de hisser la production d'oxygène estimée actuellement à plus de 360.000 litres à 470.000 litres, auxquels s'ajouteront 100.000 litres importées par bateaux tous les deux jours, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministres, le Président Tebboune a donné des instructions dans le secteur de la Santé, au volet lutte anti-covid-19, notamment "l'augmentation de la production de l'oxygène estimée actuellement à plus de 360.000 litres, à 470.000 litres avec l'entrée en service de l'usine de Bethioua à Oran", note la même source.

Cette production sera consolidée par l'importation de 100.000 litres par bateaux, tous les deux jours, pour satisfaire la demande et prévoir toute éventuelle urgence". A ce propos, le chef de l'Etat a mis l'accent sur la nécessité de "respecter les critères et conditions techniques de réception et de stockage de l'oxygène au niveau des hôpitaux", jugeant primordial de "sensibiliser les citoyens quant à l'impératif d'assurer une surveillance médicale minutieuse à toute utilisation de l'oxygène médical à domicile". Concernant la campagne nationale de vaccination, il a instruit d'"accélérer la cadence de la vaccination pour atteindre l'immunité collective, particulièrement dans les wilayas les plus affectées et les plus peuplées, pour ne citer qu'Alger, Oran, Sétif et Constantine, afin d'atteindre le taux de 60% du nombre de personnes vaccinées".

Dans le même contexte, il faudra "unifier les informations liées à la pandémie Covid-19, lors des opérations de Communication, qui seront désormais du ressort du ministère de la Santé", a-t-il enjoint.