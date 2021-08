Au total, 131,5 ha de superficie forestière ont été détruits entre le 1er juin et le 31 juillet dernier dans 91 incendies enregistrés à travers la wilaya de Sétif, a-t-on appris dimanche auprès des services de la Protection civile.

Ces incendies ont également ravagé 60 ha de champs de blé et d’orge, 188,5 hectares de chaume et de broussailles, plus de 2.000 arbres fruitiers, 10.175 bottes de foin et 62 ruches, a précisé à l’APS le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué, le capitaine Ahmed Laâmamra.

Selon la même source, ces incendies se sont déclarés notamment à travers les communes de Hammam Guergour, Bousselam, Draa Kebila, Ain Arnat, Djemila, Belaa, Rasfa et Ouled Addouane, situées au Nord et au Sud de la wilaya.

D’importants moyens, notamment la colonne mobile de la wilaya de Bordj Bou Arreridj venue en renfort, ont été mobilisés pour venir à bout de ces incendies dont certains ont nécessité 24 heures de lutte contre les flammes pour les éteindre, a déclaré le capitaine Laâmamra.

Plusieurs causes ont été à l’origine de ces incendies, dont le feu allumé à p roximité de zones forestières, les déchets jetés anarchiquement ainsi que les étincelles et la chute de câbles électriques, a-t-il dit, mettant l’accent aussi sur les conditions climatiques marquées par de fortes températures et des vents forts.

L’année dernière, la wilaya de Sétif a enregistré 340 incendies ayant ravagé 2.018 ha de forêts, dont 690 ha de pins d’Alep et de cèdres notamment, 20.400 arbres fruitiers et 88 ha de champs céréaliers, a-t-on rappelé.

Ces feux qui s’étaient déclarés notamment dans les communes du Nord de la wilaya, comme Beni Chebana, Aït Naoual Mezada, Guenzet et Hammam Guergour, avaient également détruits 183 ruches et 41.000 bottes de foin, a-t-on conclu.